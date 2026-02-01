3月のWBCに出場予定のプエルトリコ代表が、同大会の参加辞退を検討してると31日（日本時間1日）、複数の米メディアが報じた。主将を務める予定だったメッツの内野手リンドア、アストロズの内野手コレアら主力選手が、手術歴や故障歴から保険適用外となる問題で出場を断念。これを受け、同国野球連盟のホセ・キレス会長は「我々のスター選手たちが参加せず、対等な条件で参加できないのであれば、参戦しない。今後の動きを見