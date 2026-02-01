ホワイトソックスの村上はシカゴ市内で開催されたファン感謝イベントを欠席したが、球団公式SNSでファンにメッセージを送った。欠席したことを謝りつつ「ファンの皆さんにお会いできるのを楽しみにしています。GoWhiteSox！」とコメントした。またスポーツ専門局ESPNは、レッズからFAの通算83本塁打の外野手ヘイズと1年契約に合意したと伝えた。年俸600万ドル（約9億2400万円）で、シーズンに向け補強を進めている。