ドジャースのロバーツ監督が今季の打順構想に言及し、大谷を引き続き1番に置く方針を示した。オフにカブスからFAの通算147本塁打の左打者タッカーの獲得に成功。打線は厚みを増し「まだ完全に固めてはいないが、翔平の1番にはとても良い感触がある。スミスの5番もしっくりくる。左右のバランスもあるがベッツが3番かもしれない」などと具体名を挙げた。オープン戦を通じて練り上げていく考えだ。