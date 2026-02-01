【モデルプレス＝2026/02/02】櫻坂46の冠番組番組「そこ曲がったら、櫻坂？」（テレビ東京／毎週日曜深夜0時50分〜）が、2月1日深夜に放送。3月11日にリリースの14thシングル「The growing up train」のフォーメーションが発表され、藤吉夏鈴がセンターを務めることがわかった。【写真】櫻坂46メンバー、雰囲気ガラリの姿◆櫻坂46藤吉夏鈴、表題曲センターに決定今回は、表題曲初参加となる四期生を含む16人が選抜メンバーに。藤吉