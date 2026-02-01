【ミラノ（イタリア）１日＝大谷翔太】６日開幕のミラノ・コルティナ五輪に向け、スピードスケート女子で日本代表の吉田雪乃（寿広）と男子の森重航（オカモトグループ）が、本番会場の「スピードスケートスタジアム」で初めての練習に臨んだ。共に１月３１日に現地入り。初滑りを終え、五輪初出場の吉田は「この会場に入ったことがなかったので、ドキドキもそうだし、新鮮な感じがまだ残っています」と笑顔。２２年北京五輪で５