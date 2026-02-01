東京・武蔵野市の住宅で、3歳の女の子を刺し殺害しようとしたとして、母親が逮捕されました。女の子はその後、死亡しました。殺人未遂の疑いで現行犯逮捕されたのは、武蔵野市の無職の女（45）です。女はきのう午後、自宅で3歳の娘の胸などを包丁で刺すなどし、殺害しようとした疑いがもたれています。女の子は搬送されましたが、その後、死亡しました。女が逮捕される直前、女の子の兄（8）が手の甲にけがをした状態で「刺された