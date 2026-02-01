任期満了に伴う岐阜市長選挙が行われ、現職の柴橋正直さんが3回目の当選を果たしました。2月1日に投開票が行われた岐阜市長選挙は、自民・立憲などが推薦した無所属で現職の柴橋正直さん(46)が8万1423票を獲得し、2万49票の共産推薦の新人・大須賀しづかさん(66)を大差で破り、再選を果たしました。柴橋正直氏：「岐阜を動かす集大成、そして新たな課題への挑戦、岐阜県全体をリードできるまちづくりを市民のみなさんと