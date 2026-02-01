お笑い芸人のノッチさんが万引きの防止を呼び掛けました。お笑い芸人「デンジャラス」のノッチさんと妻の佐藤友美さんが万引きについてクイズ形式で学びました。2025年、東京都内で万引きで検挙・補導された子ども（20歳未満）は1342人となっていて、ノッチさんは「万引きが犯罪だということを家族で話し合う機会を作ってほしい」と呼びかけました。