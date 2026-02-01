引退を表明した現職の任期満了に伴う埼玉県川口市の市長選挙は1日、投開票が行われ新人の岡村ゆり子氏が初当選しました。岡村ゆり子氏「まずは今の川口の事業を全て見直して、無駄を省けるところは省いていく」川口市長選で初当選したのは元埼玉県議の岡村ゆり子氏です。岡村氏は川口駅への上野東京ラインの停車計画で市が負担する事業費の見直しなどを主張。一方、埼玉県内の自治体で最も多い外国人住民への対応をめぐっては一部