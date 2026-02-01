エールディヴィジ 25/26の第21節 ヘラクレス・アルメロとフォルトゥナ・シッタルトの試合が、2月1日22:30にエルフェ・アシトにて行われた。 ヘラクレス・アルメロはレキンチオ・ゼフイク（FW）、ナジ・ウヌファー（MF）、ワリド・ウルドシフ（MF）といった面々がスターティングメンバーに並んだ。対するフォルトゥナ・シッタルトはカイ・シールハイス（FW）、クリストファー・ペテルソン（FW