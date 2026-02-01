プレミアリーグ 25/26の第24節 ノッティンガム・フォレストとクリスタルパレスの試合が、2月1日23:00にシティ・グラウンドにて行われた。 ノッティンガム・フォレストはイゴル・ジェズス（FW）、ニコラス・ドミンゲス（MF）、モーガン・ギブスホワイト（MF）といった面々がスターティングメンバーに並んだ。対するクリスタルパレスはブレナン・ジョンソン（FW）、イエレミ・ピノ（FW）、イスマイラ・サ&#