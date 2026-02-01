リーグ・アン 25/26の第20節 リヨンとリールの試合が、2月1日23:00にグルパマ・スタジアムにて行われた。 リヨンはアフォンソ・モレイラ（FW）、パベル・シュルツ（MF）、エンドリッキ（FW）といった面々がスターティングメンバーに並んだ。対するリールはハウコンアルナル・ハラルドソン（MF）、マティアス・フェルナンデス（FW）、フェリックス・コレイア（FW）らが先発に名を連ねた。 37分に試