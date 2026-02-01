東京・渋谷区のマンションで火事があり、火元の部屋に住んでいたとみられる男性が死亡しました。1日午後4時過ぎ、渋谷区代々木にある地上12階建てマンションの8階の一室で火事がありました。火は3時間後に消し止められましたが、この部屋に住んでいたとみられる男性（60代）の遺体が見つかりました。警視庁などが出火原因を調べています。