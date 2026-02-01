アジアの若いアーティストを発掘・支援しようと、日本企業などが協賛する絵画コンテストの表彰式が、タイで開かれました。タイの首都バンコクで1日に開かれたのは、絵画コンテスト「ホワイトキャンバス・タイランド」の表彰式です。このプロジェクトはアジアの若いアーティストを発掘・支援することを目指していて、多くの日本企業も協賛しています。タイ国内から700点を超える作品の応募があり、青年部門ではダヌチットさんの作品