新潟・十日町市で除雪作業をしていた男性2人が水路に流される事故があり、2人は近くの川で心肺停止の状態で見つかりましたが、搬送先の病院で死亡が確認されました。1日午前、新潟・十日町市で「流雪溝に人が流された」と目撃者から警察に通報がありました。警察によりますと、流されたのは、高野慎一さん（74）と、波形静男さん（67）で、空き家の除雪作業をしていた際に雪を捨てる水路のつまりを解消しようとしていたところ、水