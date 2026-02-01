イスラエル当局は1日、パレスチナ自治区ガザ地区南部のラファ検問所を、限定的に再開しました。イスラエル側は物資の搬入などは認めておらず検問所を利用できるのは病人や負傷者などに限られています。イスラエル当局は1日、エジプトに往来可能なガザ地区南部にあるラファ検問所を再開したと、発表しました。ラファ検問所は、ガザ地区の住民が外へ出るほぼ唯一の出口であり、支援物資等を搬入する重要な窓口でしたが、2024年5月に