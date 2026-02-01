新潟県十日町市で除雪中の男性2人が水路に流される事故がありました。その後、近くの川で発見されましたが、死亡が確認されました。事故があったのはJR十日町駅近くの住宅などが密集する地域です。警察などによりますと、1日午前11時すぎ空き家の除雪をしていた高野慎一さん74歳と波形静男さん67歳が詰まった雪を流そうと水路の中で除雪中に流されたということです。警察と消防が捜索し、午後3時ごろまでに現場近くを流れる川で心