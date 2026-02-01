毎年大人気のサンカット®限定パッケージが、今年もサンリオキャラクターとコラボレーションして登場します。シナモロールやポムポムプリン、クロミなど、思わず持ち歩きたくなる可愛らしいデザインで、日常の紫外線対策がもっと楽しく♡使用感やシーンに合わせて選べる5タイプが揃い、外出時からレジャーまで幅広く活躍します。数量限定なので、気になる方は早めのチェックがおすす