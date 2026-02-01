男子第14戦の前半飛躍で23位の渡部暁斗＝ゼーフェルト（共同）【ゼーフェルト（オーストリア）共同】ノルディックスキーのワールドカップ（W杯）複合は1日、オーストリアのゼーフェルトで3試合の総合成績で争う「トリプル」最終戦を兼ねた個人戦が行われ、男子第14戦で渡部暁斗は27位だった。前半飛躍（ヒルサイズ＝HS109メートル）は97.5メートルで、前日までの結果と合わせて23位。後半距離（12.5キロ）でも巻き返せなかった。
ランキング
- 総合
- 国内
- 政治
- 海外
- 経済
- IT
- スポーツ
- 芸能
- 女子
- 1. 「え?」右手ない子が生まれた
- 2. 緊急避妊薬 全国の薬局で販売へ
- 3. 外国籍女性が滝つぼに転落 新潟
- 4. 有吉弘行 第二子誕生を生発表
- 5. 中国でヒョウと自撮り 襲われる
- 6. 殺人放火 別れ話めぐるトラブル
- 7. ボクシングのパンチでカツラ浮く
- 8. モーリーさん死去 女優語る最期
- 9. スキー場で宙づり 22歳女性死亡
- 10. 都民に1.1万円相当のpt付与へ
- 1. 「え?」右手ない子が生まれた
- 2. 緊急避妊薬 全国の薬局で販売へ
- 3. 外国籍女性が滝つぼに転落 新潟
- 4. 殺人放火 別れ話めぐるトラブル
- 5. スキー場で宙づり 22歳女性死亡
- 6. 都民に1.1万円相当のpt付与へ
- 7. 滝つぼに女性転落 救助が難航
- 8. 「#高市逃げた」ネット大荒れ
- 9. レアアース泥採取「成功」文科省
- 10. 世界初 レアアース含む泥回収か
- 1. 新党「中道」に期待しない 71%
- 2. 高市首相 物価高対策の成果訴え
- 3. 田久保氏の「煽り姿勢」痛烈批判
- 4. 出産報告に「産むな」コメントも
- 5. バケモンにメガ進化…大石氏宣言
- 6. 69歳男性 死ぬことより怖いこと
- 7. クルミッ子ファンから悲しみ殺到
- 8. 閉山期の富士山 遭難が相次ぐ
- 9. 埼玉県川口市長選で自民推薦新人が落選確実
- 10. がんが見つかる3つのきっかけ
- 1. 中国でヒョウと自撮り 襲われる
- 2. 「ミルク姫」再逮捕までの転落劇
- 3. 生後10カ月の赤子を数百回刺す
- 4. 「エプスタイン文書」追加公開
- 5. ひょうたんでんでん太鼓が若者の新たな人気者に―中国
- 6. トランプ氏の狙いは正恩氏か
- 7. 極寒の時期にアイス 何が食べた?
- 8. 中国、北朝鮮産たばこの摘発強化
- 9. イラン 濃縮活動停止の方針発表
- 10. 経営管理ビザ厳格化…静かな危機
- 1. 新型「小さいランクル」投入背景
- 2. ガラガラ ヤマダ電機なぜ潰れぬ?
- 3. 1本800円の缶飲料 好調なワケ
- 4. 月1万円のNISAで税務調査が入る?
- 5. 富裕層に共通する金の使いどころ
- 6. 6千人が選ぶ「温泉宿・ホテル」
- 7. 100万円損する? 定年前に要確認
- 8. 伊藤園が売上増のためやったこと
- 9. 520億の赤字転落へ 資生堂で何が
- 10. ディズニーまた値上げ? 戦々恐々
- 1. IIJmio 3月31日で受付終了へ
- 2. AmazonでAppleをお得に買う方法
- 3. AirPods Pro 3がAmazonで7%OFFに
- 4. 「FINAL FANTASY VII REMAKE」2020年3月3日に発売決定。最新トレーラーも公開
- 5. Amazonで爆売れ 話題の歯ブラシ
- 6. Amazonセールで飲料が最大51%OFF
- 7. 子の1日スマホ 米の研究で中毒性
- 8. これがレースの舞台裏、競馬場のパドックや専用通路などをのぞいてみました
- 9. スマホの容量不足を秒で解決
- 10. 「世界一の国別ドメイン数」を誇る小さな島の不思議
- 11. 「肉フェス 2026 TOKYO JAPAN Premium20」/ 縦長スリムな多機能3WAYバッグ【まとめ記事】
- 12. 【トレンド人】美人局被害の逃避行芸人も100変化な沢尻エリカ熱愛も自由奔放すぎ？
- 13. 【トレビアン】京都映画村の公式キャラクターが激萌え!?
- 14. インド人に耳垢（みみあか）をほじくり出してもらおう！
- 15. オンキヨー 地デジチューナー搭載のデスクトップPC「DE411」の受注開始
- 16. 桃屋発のラー油ブーム、ついに業務用具入りラー油まで全滅の危機に
- 17. 解剖されたレゴ・ミニフィギュア
- 18. 北海道産塩水ウニを味わえるのは今だけ！ ミアアンジェラで夏の味を堪能
- 19. ついに開始 Netflixを試してみた
- 20. マウスコンピューター、Windows Phone 8.1スマホ「MADOSMA Q501」のWindows 10 MobileへのOTAを1月に延期！Microsoftの準備が整わず――ただし、PCによるOSバージョンアップ方法を案内
- 1. ボクシングのパンチでカツラ浮く
- 2. WIN5 5億円超がキャリーオーバー
- 3. 「帰っていた」大谷夫妻に驚き
- 4. 田中将大が掴み始めた「大変身」
- 5. 優勝力士の副賞が「激アツ」
- 6. ラモス瑠偉氏「中途半端は嫌」
- 7. 町野修斗 期待外れのレッテル
- 8. ウルフ・アロン 無敗の8連勝
- 9. 黒田朝日、MGCの出場権を獲得
- 10. 冨安健洋 484日ぶり公式戦出場
- 1. 有吉弘行 第二子誕生を生発表
- 2. モーリーさん死去 女優語る最期
- 3. YouTube再開 フワが「暴言」連発
- 4. 宮沢りえ 森田との生活はカオス
- 5. 渡辺碧斗が事務所退所 感謝綴る
- 6. 怖すぎる 日曜劇場が衝撃の展開
- 7. モーリー・ロバートソンさん死去…事実婚の俳優・池田有希子「心の張り裂けそうなご報告です」ありし日のモーリーさん写真添え【全文】
- 8. 二宮和也「家に多部未華子」騒然
- 9. ケンコバに14億払わないと…地獄
- 10. 日曜劇場 8日の放送休止を発表
- 1. 食後に強い眠気…40代からの異変
- 2. 失敗しにくい洋服の買い方6選
- 3. グラビアモデル 病名告げられ涙
- 4. GUで今週末買いたいお得なパンツ
- 5. ぶりっこ女子黙らすイケメン社員
- 6. あざと可愛く ひとり勝ちワンピ
- 7. 1つ入るだけで空気を変える色
- 8. ハニーズ 春を意識したカラー
- 9. ハマりそう...コストコのパン
- 10. ”虹のバームクーヘン” ねんりん家プロデュースの「ちいさなバームツリー」からフルーツバー新登場
- 11. 12星座別 2月の運気予報を公開
- 12. 3COINSの華やか見えヘアアクセ
- 13. 「正直な気持ちを聞いてほしい」息子の告白を聞いたあと母が伝えた本音【宝くじで3億円当たりました Vol.118】
- 14. 【牡羊座】「もう待たないでください」あなたに届く「別れの合図」（2月の運勢）
- 15. ビアードパパ発の新ブランドが東京駅に登場！デセール・シューのバレンタイン
- 16. 【日本初上陸】スペイン発ステーキ店「カサフリアン」東京・南青山に2026年秋誕生
- 17. 対人運がアップする風水術
- 18. 某ファストフード店で「水着で接客する動画」がバズったこの美女は！？
- 19. 元シー ニューヨークのデザインチームがジュエリーをデザイン、新ブランド「ビラン」がデビュー
- 20. 年賀はがきの当選番号が決定