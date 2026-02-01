男子第14戦の前半飛躍で23位の渡部暁斗＝ゼーフェルト（共同）【ゼーフェルト（オーストリア）共同】ノルディックスキーのワールドカップ（W杯）複合は1日、オーストリアのゼーフェルトで3試合の総合成績で争う「トリプル」最終戦を兼ねた個人戦が行われ、男子第14戦で渡部暁斗は27位だった。前半飛躍（ヒルサイズ＝HS109メートル）は97.5メートルで、前日までの結果と合わせて23位。後半距離（12.5キロ）でも巻き返せなかった。