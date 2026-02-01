せいろブームの今、家族にうれしい蒸しおかずを。蒸し上がる湯気とともに、ベーコンのうまみとにんにくの香りがぶわっ。驚くほどたっぷりのきのこも、蒸すことでかさが減り、ぺろりと食べられます。ほったらかしで作れて絶品！ 忙しい日にも大活躍です。『きのことベーコンのガーリック蒸し』のレシピ材料（2〜3人分）生しいたけ……4個 まいたけ……1パック（約100g） エリンギ……2本 ベーコン……4枚 にんにくの粗いみじん切り