記者会見するIOCのコベントリー会長＝1日、イタリア・ミラノ（共同）【ミラノ共同】国際オリンピック委員会（IOC）のコベントリー会長は1日、ミラノでの理事会最終日の審議後に記者会見し、異例の広域開催となる6日開幕のミラノ・コルティナ冬季五輪の準備状況について「とても順調。イタリアの象徴的な場所にある世界基準の会場で、選手は試合ができる」と太鼓判を押した。デュビ五輪統括部長は、チケット総数150万枚のうち11