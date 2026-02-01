1日、任期満了に伴う岐阜市長選挙が行われ、現職の柴橋正直氏が3回目の当選を果たしました。 柴橋正直氏は46歳で旧民主党の衆議院議員を経て、2018年に初当選。3期目を目指した今回は、約6万票の差をつけて新人の大須賀しづかさんとの一騎打ちを制しました。 柴橋氏は「3期目という大変重い責任を任していただきましたことを心から感謝申し上げたいと思います。岐阜県全体をしっかりとリードできるそんな街作りをこれから