エールディヴィジ 25/26の第21節 PSVとフェイエノールトの試合が、2月1日22:30にフィリップス・スタディオンにて行われた。 PSVはフース・ティル（MF）、イバン・ペリシッチ（FW）、イスマエル・サイバリ（MF）といった面々がスターティングメンバーに並んだ。対するフェイエノールトは上田 綺世（FW）、レオ・ザウアー（FW）、アニス ・ハジ ムーサ（FW）らが先発に名を連ねた