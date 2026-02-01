鈴木亮平、戸田恵梨香出演のＴＢＳドラマ「リブート」第３話が放送された。警視庁捜査一課刑事・儀堂歩（鈴木亮平）にリブートした早瀬陸（松山ケンイチ→鈴木亮平）の前に、新たな障壁となりそうな人物が現れた。捜査二課・土方悠里警部役で、愛希れいかが登場。早瀬儀堂にゴーシックスコーポレーションに関する情報共有を持ちかけてきた。ショート髪＆ダークスーツの美貌がネットでも話題に。「美人２課の刑事！？キター