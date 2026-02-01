昨今、モバイルバッテリーの発火や炎上事件が後を絶たない。大手メーカーによる数十万台単位のリコールも記憶に新しく、利便性と引き換えに我々は常に「火種」をバッグに忍ばせているのが実情だ。 こうした背景から、従来の液体電解質を用いるリチウムイオン電池に代わり、安全性を飛躍的に高めた「リン酸鉄リチウム（LFP）」や「半固体電池」が注目を集め始めている。 これらは発火しにく