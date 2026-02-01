ラ・リーガ第22節が行われ、レアル・マドリードとラージョ・バジェカーノが対戦した。21試合が消化したリーグ戦で勝ち点「51」を獲得しているレアル・マドリードは、リーグ5連勝中と首位バルセロナを追走中。前日の試合でバルセロナは勝利しているため、レアルも今節勝利を収め、勝ち点差を「1」を保ちたいところだ。16位ラージョを本拠地『サンティアゴ・ベルナベウ』に迎えた一戦で、アルバロ・アルベロア監督は、右サイド