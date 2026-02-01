現地２月１日に開催されたオランダリーグ第21節で、上田綺世と渡辺剛が所属する２位のフェイエノールトが、勝点14差で首位のPSVと敵地で対戦。エースの上田がCFで先発した一方、前節に足首を負傷した渡辺はベンチ外となった。開始10分でFKからオビスポにヘッドで叩き込まれ、いきなり先制を許すと、直後の13分にも失点。守護神ヴェレンロイターの弾きが中途半端になったところをティルに詰められた。非常に厳しい立ち上がり