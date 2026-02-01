【ちいかわ マスコットつきビスケット】 2月2日 発売 価格：385円 バンダイは、食玩「ちいかわ マスコットつきビスケット」を2月2日に発売する。価格は385円。 玩具もお菓子も楽しめる“マスコットつきビスケット”に「ちいかわ」が登場する。マスコットはカラフルチャームな全8種。ビスケットのデザインは全22種で、それぞれにキャラクターがプリントされた可愛ら