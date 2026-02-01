【ビリンゲン（独）＝福井浩介】ノルディックスキーのワールドカップ（Ｗ杯）ジャンプは１日、ドイツのビリンゲンで、女子個人第２４戦（ＨＳ１４７メートル、Ｋ点１３０メートル）が行われ、五輪代表の丸山希（北野建設）が１３８メートル５０を２回そろえ、２４３・９点で２位。高梨沙羅（クラレ）は１０位で、アイリンマリア・クバンダル（ノルウェー）が連勝した。丸山が個人戦２試合連続で表彰台に立ち、五輪前のＷ杯を終