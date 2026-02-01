プロ・リーグ 25/26の第23節 スタンダールとアンデルレヒトの試合が、2月1日21:30にスタッド・モーリス・デュフランにて行われた。 スタンダールはデニス・エッケルト（FW）、ラフィキ・サイード（FW）、テディ・テウマ（MF）といった面々がスターティングメンバーに並んだ。対するアンデルレヒトはニルソン・アングロ（FW）、ダニーロ・シカン（FW）、アドリアーノ・ベル