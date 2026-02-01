2月1日（日）夜 11:25〜11:55 放送月亭方正プレゼンツ！第20回山−1グランプリ完結編！毎年数多くのブレイク芸人を発掘してきたこの大会！今年も新星からまさかのベテランまでが参戦！あの女性コンビが圧倒的なパワーを見せつける!?キングオブコントファイナリストが衝撃的なネタを披露!?海外のオーディション番組でも活躍するパフォーマンスの評価は？ラストは、あのピン芸人が摩訶不思議なワールドへと誘う!?果たして、方正が選