OPECのロゴ（ロイター＝共同）【ブリュッセル共同】石油輸出国機構（OPEC）にロシアなど非加盟の産油国を加えた「OPECプラス」の有志8カ国は1日、会合を開き、3月まで増産停止を維持すると確認した。中東情勢の緊迫化を受けた相場状況などを踏まえ、増産再開を見極める方針だ。サウジアラビアやロシアなどの8カ国は昨年4月に供給拡大を始め、年末にかけて世界需要の約3％に当たる日量約290万バレルを増産した。だが、供給過剰