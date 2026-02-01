半導体製造装置大手の SCREENホールディングス は1月30日、2025年4-12月期の連結決算を発表した。生成AI関連投資を背景に半導体関連株への関心が続く中、同社の業績は足元の半導体市況を把握する材料として注目されている。【こちらも】半導体関連株の中核担う東京エレクトロン業績と中長期戦略から整理する3つの投資視点売上高は4,253億円と前年同期比7.5％減少し、営業利益は774億円（同23.0％減）となった。経常利益は788