◆卓球全農杯全日本選手権ダブルスの部最終日（１日・豊田市総合体育館）混合ダブルスで坪井勇磨（クローバー歯科）、赤江夏星（日本生命）組は準優勝だった。初戦の２回戦から接戦続きの５試合を勝ち上がったが、決勝は松島輝空、張本美和（木下グループ）組に０―３で敗れた。２人は以前から練習場で何度も顔を合わせる機会があり、坪井が今季から所属先の変更に伴い、赤江と同じ大阪登録となったことをきっかけにペ