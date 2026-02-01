【女子旅プレス＝2026/02/01】スペインの田舎町トロサで、世界中のフーディーを虜にしてきた骨付きステーキ（チュレタ）の名店「カサフリアン（Casa Julian）」が2026年秋、東京・南青山に日本初上陸を果たす。独自の火入れ技術と厳選された豊熟牛が織りなす、最高峰の肉体験を提供する。【写真】韓国発焼肉ブランド「KALBI SOCIAL CLUB」日本初上陸◆スペインが世界に誇るステーキ名店が東京へ1954年創業の「カサフリアン」は、サ