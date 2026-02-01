バチカンのサンピエトロ広場での集会で話すローマ教皇レオ14世＝1日（AP＝共同）【ローマ共同】ローマ教皇レオ14世は1日、6日に開幕するミラノ・コルティナ冬季五輪について「平和な世界への希望」を新たにする機会だとし、国際社会に「五輪休戦」を呼びかけた。バチカンのサンピエトロ広場で開かれた日曜恒例の祈りの集会で述べた。教皇は五輪の機会を生かし「緊張緩和と対話に向けた具体的な行動」を取るように訴えた。