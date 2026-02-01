ノルディックスキーW杯ジャンプの女子個人第24戦で、2位となりガッツポーズする丸山希＝ビリンゲン（共同）【ビリンゲン（ドイツ）共同】ノルディックスキーのワールドカップ（W杯）ジャンプは1日、ドイツのビリンゲンで女子個人第24戦（ヒルサイズ＝HS147メートル）が行われ、ミラノ・コルティナ冬季五輪代表の丸山希（北野建設）が138.5メートルを2回そろえ、合計243.9点で2位に入った。2試合連続で今季14度目の表彰台。高梨沙