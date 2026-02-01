防衛省は1日午後10時、青森県知事から青森市内の大雪に伴う災害派遣要請を受理しました。これを受け、陸上自衛隊第5普通科連隊から青森市役所に連絡員を派遣し、自衛隊の派遣の準備を開始したということです。防衛省によりますと、2日朝から自衛隊が現地で活動を開始する予定だということです。県内では青森市で積雪183cm（1日午後3時）を観測、年間では観測史上4番目の積雪となっています。