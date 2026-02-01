オープニングトーク岡田師匠の言葉から始まる文化放送が推していると柴田さんが話している番組「おかしば」※実際のところは分かりません。オープニングトークは「ラジコ」についてでした。岡田「ラジコ聞くやろ。そうすると出てくんねんラジコのおすすめ番組って、人気の番組って」柴田「はいはい」岡田「おかしばあるかなって、スーっでスライドするねんけど全然出てこうへん」柴田「あぁ～