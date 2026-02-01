ボートレース鳴門のＧＩ「第６９回四国地区選手権競走」は１日、予選２日目が行われた。平高奈菜の気配が一変した。１Ｒは５コースから最内を突いて２番手争いに浮上すると２Ｍでは全速ターン、２周１Ｍでは的確差しで２着でゴール。２号艇の６Ｒでは４コースの三嶌誠司が仕掛けるも冷静に立ち回って２着を確保した。初日の３号艇６着からの巻き返しに成功。舟足も「伸びでついていけるようになった。普通はある。ターン回り