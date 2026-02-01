任期満了に伴う志布志市の市長選挙は開票が行われ、現職の下平晴行さんが3期目の当選を果たしました。 志布志市長選挙は開票の結果、 ▼現職の下平晴行さんが5305票 ▼新人で前副市長の武石裕二さんが3952票 ▼新人で元市議会議員の隈元香穂子さんが3771票 ▼新人で合同会社代表社員の尖信一さんが1048票 下平さんが3期目の当選を果たしました。 投票率は61．80%で4年前の前回を0．98ポイント下回りました。 ・ ・ ・