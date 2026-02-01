１月３０日、瀏陽市の翠園公園で装飾品を選ぶ市民（右から２人目）。（長沙＝新華社記者／陳思汗）【新華社長沙2月1日】中国湖南省瀏陽（りゅうよう）市内の翠園公園で1月30日、湖南・江西両省が共同で出展する年越し用品（年貨）と優良農産品の販売促進イベントが開かれた。会場には特産品数千種類が並び、年越しに必要な物品が一度にそろえられる便利な催しとして、大勢の市民が買い物などを楽しんだ。１月３０日、瀏陽市の翠