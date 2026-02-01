現職の任期満了に伴う埼玉県川口市の市長選挙は1日、投開票が行われ無所属の新人で元埼玉県議の岡村ゆり子氏がほかの新人5人を破り初当選しました。川口市長選挙 開票結果当選 岡村ゆり子氏(44) 85,637立石泰広氏(64) 51,248西内聡雄氏（52）18,999古川圭吾氏（55）17,230矢野由紀子氏（62）10,934松浦玄嗣氏（53）8,431