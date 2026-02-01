[2.1 エールディビジ第21節 エクセルシオール - アヤックス]DF冨安健洋が484日ぶりに実戦復帰を果たした。オランダ・エールディビジは1日に第21節を実施し、冨安とDF板倉滉が所属するアヤックスは敵地でエクセルシオールと対戦。ベンチスタートの冨安は2-2で迎えた後半35分からピッチに立った。負傷が伝えられていた板倉は、引き続きメンバー外となっている。冨安が最後に試合に出場したのは、アーセナル時代の2024年10月5日。