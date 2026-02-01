NECナイメヘンのMF佐野航大を巡ってアヤックス、ボルフスブルク(ドイツ)、クリスタル・パレス(イングランド)が獲得レースを行っているようだ。著名記者や現地メディアなどが伝えている。移籍市場に詳しいファブリツィオ・ロマーノ記者によると、アヤックスは佐野の獲得を狙って移籍金1500万ユーロ(約27億5000万円)で最初のオファーを提出したようだ。もっともドイツの著名記者であるフロリアン・プレッテンベルク氏はNECナイ