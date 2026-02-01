ブルペンで汗を流す石田裕＝ユニオンですからスタジアム宜野湾（花輪久写す）ＤｅＮＡ石田裕が初日からブルペン入り。今オフにボールの握りを改良し、球威の増した直球に加え、習得中のカットボールを交えて投げ込んだ。元同僚のケイを参考に「左打者の胸元をえぐる」狙いで習得に模索するカットボール。完成度については「まだ２％」と語り「三振を取りたい中で、打たせても取りたいし、ファウルも取りたい。そのアクセント