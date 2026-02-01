◆卓球全農杯全日本選手権ダブルスの部最終日（１日・豊田市総合体育館）男子の松島輝空（木下グループ）が混合ダブルスを制し、１月に２連覇したシングルスに続いて２冠を獲得した。張本美和（木下グループ）との全日本シングルス王者ペアで臨み、決勝で坪井勇磨（クローバー歯科）、赤江夏星（日本生命）組を３―１で退けた。混合ダブルスに出場するのは２０２３年以来、２度目だった。前回も張本美とペアを組んだが