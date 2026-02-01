2.5次元歌い手グループ「AMPTAKxCOLORS」と「めておら - Meteorites -」が、3月に神奈川・Kアリーナ横浜で連続開催するワンマンライブのチケットのオフィシャル先行受付（抽選）を、1月31日と2月1日に相次いでスタートさせた。先に動いたのは、3月20、21日に「AMPTAK海賊団×レインボーロード中88%」を開催するAMPTAKxCOLORSだ。31日午後9時から受付を開始した。昨年5月以来、約10カ月ぶりのワンマンライブのテーマは「海賊」