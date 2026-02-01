ボートレース浜名湖の「ヴィーナスシリーズマンスリーＢＯＡＴＲＡＣＥ杯」は１日、予選３日目が行われた。川井萌（２４＝静岡）は５Ｒ、２コースから的確に差してイン先マイの香川素子とバック並走。２Ｍ先に回って抜け出し、そのまま１着でゴールした。昨年７月のからつヴィーナスシリーズ初日のレース中の事故で左上腕骨骨折の重傷を負い、７か月間の戦線離脱。復帰シリーズでしっかり白星をゲットした。ここまで３、５