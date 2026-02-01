毎週日曜夜10時からは「有吉ぃぃeeeee！〜そうだ！今からお前んチでゲームしない？」（有吉弘行、タカアンドトシ、アンガールズ・田中卓志）を放送。2月1日（日）は、ゲストに津田篤宏（ダイアン）、井口浩之（ウエストランド）、トム・ブラウン、きしたかの、マユリカ、ママタルト、脇田（シシガシラ）、野口衣織（＝LOVE）を迎えて、前回に引き続き「カービィのエアライダー」をプレイ。豪華16人でチーム対抗戦を開催します！「